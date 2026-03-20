Kayseri’de Kadın Cinayeti! Eşi Öldürdü, Kaçtı

Olay, ilçeye bağlı Akın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A.S. ile eşi G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti.

Ağır yaralanan G.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede G.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN KAÇTI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan H.A.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA