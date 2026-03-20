Kayseri’de Kadın Cinayeti! Eşi Öldürdü, Kaçtı

Kayseri’de bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Akın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A.S. ile eşi G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti.

Ağır yaralanan G.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede G.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN KAÇTI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan H.A.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar EttiTrabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar EttiGüncel

Mersin’de Kadın Cinayeti: 9 Suç Kaydı Olan Saldırgan AranıyorMersin’de Kadın Cinayeti: 9 Suç Kaydı Olan Saldırgan AranıyorGüncel

8 Mart'ta da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından Katledildi8 Mart'ta da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından KatledildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kayseri
Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Futbolcu Arkadaşı Yanında Öldürülmüştü... Canbay'dan İlk Açıklama Futbolcu Arkadaşı Yanında Öldürülmüştü... Canbay'dan İlk Açıklama
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: ABD-İsrail'den İran'a Yeni Suikast! İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Öldürüldü İngiltere'den ABD'ye Kritik İzin: Üsler Kullanıma Açıldı
Antalya'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti Antalya'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti
Altında Sert Dalgalanma: 3 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı, Piyasalar Karışık Altında Sert Dalgalanma: 3 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı, Piyasalar Karışık
Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü