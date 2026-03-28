MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'İzzet Ulvi Yönter'in İstifası Küskünlüğe Dayalı Değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle ABD-İsrail-İran üçgenindeki gerilime dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin barışın tesisi için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü vurgularken "Rejim değişikliği olacaksa İsrail'den başlanmalı." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'İzzet Ulvi Yönter'in İstifası Küskünlüğe Dayalı Değil'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu açılış töreninde konuştu. ABD-İsrail ve İran savaşı ile ilgili, "Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye barış için önemli temaslarda bulunuyor. Temennimiz en yakın zamanda silahların susmasıdır. Rejim değişikliklerine heves edenler ülkelerin varlıklarına saygı duymaya davet ediyorum. Rejim değişikliği olacaksa İsrail'den başlanmalı. ABD'nin bugünkü yönetimi çok farklı şeyler söylüyor" açıklamasında bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları:

ABD/İsrail ve İran savaşı ile ilgili, "Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye barış için önemli temaslarda bulunuyor. Temennimiz en yakın zamanda silahların susmasıdır. Rejim değişikliklerine heves edenler ülkelerin varlıklarına saygı duymaya davet ediyorum. Rejim değişikliği olacaksa İsrail'den başlanmalı. ABD'nin bugünkü yönetimi çok farklı şeyler söylüyor" dedi.

"MHP'DE KIRILMA KIRGINLIK BİZE YABANCIDIR"

Bahçeli, "İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmışlardır. Kendisinin partimize çok katkıları olmuştur. Önümüzdeki günlerde akademik kariyer için müsaade istemiştir. Bizimki küskünlüğe dayalı değildir. Hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken iş bölümünün sonucudur. MHP'de kırılma kırgınlık bize yabancıdır." İfadelerini kullandı.

