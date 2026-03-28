Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri tespit edilen Hayal Alkış'ın şüpheli ölümüne ilişkin aynı kurumda görev yapan bir erkek tutuklandı.

Aydın'da Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İTİRAF ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V (37), gözaltına alındı. S.V'nin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Zanlının ifadesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde incelemede bulundu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.V, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA-DHA

Aydın şüpheli ölüm
Muğla'da Otomobil Sele Kapıldı... 1 Ölü, 1 Yaralı Muğla'da Otomobil Sele Kapıldı... 1 Ölü, 1 Yaralı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
AFAD'dan Sel ve Fırtına Alarmı: Bu İller Risk Altında AFAD'dan Sel ve Fırtına Alarmı: Bu İller Risk Altında
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün: Savaşta Bir İlk! Yemen'den İsrail'e Füze Fırlatıldı Savaşta Bir İlk, Husiler Devrede! İsrail'e İlk Kez Füze Fırlatıldı
Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu
Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinin Sırrı Çözülüyor: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinin Sırrı Çözülüyor: İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesinin İfadesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'İzzet Ulvi Yönter'in İstifası Küskünlüğe Dayalı Değil' MHP Lideri Bahçeli'den İlk Açıklama