Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İTİRAF ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V (37), gözaltına alındı. S.V'nin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Zanlının ifadesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde incelemede bulundu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.V, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA-DHA