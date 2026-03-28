AFAD'dan Sel ve Fırtına Alarmı: Bu İller Risk Altında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak geniş kapsamlı yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE O İLLER

Bugün İzmir, Manisa ve Antalya’nın tamamında etkili olması beklenen sağanak yağışların, Aydın ve Muğla genelinde de şiddetini artıracağı bildirildi. Denizli ve Uşak’ın batı ve güneybatı ilçeleri ile Isparta’nın güneyi ve Burdur’un Bucak ilçesi de riskli bölgeler arasında yer aldı.

PAZAR GÜNÜ KUZEYBATIYA KAYACAK

Pazar günü ise yağışların kuzeybatıya kayması bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi