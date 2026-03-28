Muğla'da Otomobil Sele Kapıldı... 1 Ölü, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri vinç yardımı ile deredeki otomobile ulaştı ve Ayhan Demir'i kurtardı. Hipotermi geçirdiği belirtilen Demir'e, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Otomobilde bulunan Bülent Şanlı'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA