Nez Demir, Dilan Polat'ın kayınpederinin kavga görüntülerini paylaştı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat-Engin Polat kara para aklama suçlamalarıyla tutukluluğu sürüyor. Polat ile yıllar önce ortaklık yapan ve bu nedenle mal varlığına tedbir konulan Nez Demir, eski eniştesinin iddialarıyla gündeme geldi.

Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, "Özel harcamaların hepsi gider gibi gösteriliyordu. Ön tarafta savaş varsa arka tarafta kulis vardı. Engin ve Dilan Polat'ın 500 bin TL değerinde naylon fatura soktuğunu gördüm. Altları çok karanlıktı. Ben öğrenince apar topar markayı kapattılar" demişti.

Nez Demir, Turgut'un şirketi kendi üstüne almaya çalıştığını bu nedenle Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ile kavga ettiği görüntüleri paylaştı.

Sezgin Polat ve Ömer Turgut'un kavga ettiği görüntüyü paylaşan Demir, "Eski enişte şimdilerde kanallarda zamanında usulsüzlük olduğunu söylediği firmayı üstüne almak istedi sırf Engin'le uğraşmak için. Noterde devir gerçekleşti ama Dilan'lar kabul etmediği için hisse devri yapılamadı, noter kararı geçersiz oldu. Şimdi sorarım size şirkette usulsüzlük olsa üstüne alır mıydı? Madem şirkette usulsüzlük vardı neden Enginlerle ortak olmak istedi? İftiraları ve yaptığı algılar bir bir adalet önünde sorulacak" dedi.