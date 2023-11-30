TTB Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme tarafından görevden alındı

Mahkeme, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. TTB Merkez Konseyi, karar kesinleşene karar göreve devam edeceğini açıkladı.

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TTB Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme tarafından görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır" denildi.

Konsey üyelerinin karar kesinleşene karar görevine devam edeceği belirtilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır!" ifadelerine yer verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bu mücadele bitmez. Daha önce de söylemiştik, mücadele TTB'nin adıdır. TTB'den bizi söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz her zaman TTB içinde emek vermeye devam ederiz. Gerekirse yeri sileriz, gerekirse deprem bölgesinde yükleri taşırız, gerekirse de üretiriz, halk sağlığı sorunlarını hep beraber dile getiririz" dedi.

"Bu görevimizin başındayız" diyen Fincancı, "Bu mücadeleyi sürdüreceğimizi, bu mücadelenin de Türk Tabipleri Birliği içinde, o çatının altında olacağını bilmenizi istiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. TTB bizim meslek örgütümüz. Kimsenin bir darbe yasasıyla, darbe yargısıyla elimizden alması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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