Gazze'de yedinci takas: Hamas, rehineleri teslim etmeye başladı

İsrail ordusu, Hamas'ın 2 rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

Gazze'de yedinci takas: Hamas, rehineleri teslim etmeye başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ve 24 Kasım'da yürürlüğe giren geçici ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze'de yedinci rehine takası başladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın 2 rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiğini belirtti. Rehinelerin İsrail'e doğru yola çıktığını söyleyen Hagari, "Önümüzdeki birkaç saat içinde başka İsrailli rehinelerin de teslim edilmesi bekleniyor" dedi. Reuters'a konuşan Filistinli bir yetkili ise, rehinelerin kadın olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun bugün, Gazze'deki geçici ateşkesin bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada, aranın yeniden uzatıldığı duyurulmuş ancak kaç gün uzatıldığına dair bilgi verilmemişti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, anlaşamanın 1 gün daha uzatılmasına karar verildiği belirtilmişti.

MISIR: 2 GÜN DAHA UZATILMASI İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında Katar-Mısır arabuluculuğunda varılan geçici ateşkesin 2 gün daha uzatılması için Kahire ve Doha'nın görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. İnsani ara kapsamında 10'u İsrailli, 30'u Filistinli olmak üzere 40 esirin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye insani yardımların girmeye devam edeceğini aktaran Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, ateşkesin sağlanması, daha çok esirin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne yardım girişinin sürmesi hedefiyle insani aranın 2 gün daha uzatılması için Mısır-Katar görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

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