Frances Sternhagen hayatını kaybetti

'Sex and the City' ve 'Cheers' dizilerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı aktris Frances Sternhagen, 93 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

Sternhagen'in ölümünü oğlu John Carlin duyurdu. Carlin, "Bu kadar zengin, tutkulu, mütevazı ve cömertçe yaşanmış bir hayatın son perdesi indirildi. Birçok kişi tarafından çok seviliyordu. Ona annem, arkadaşım, şarkı ve dans partnerim diyebildiğim için çok şanslıyım. Geçen hafta birlikteydik ve pazartesi günü öğleden sonra konuştuk. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi ve özlediğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Sternhagen, 'Sex and the City' dizisindeki Trey'in annesi rolü de dahil olmak üzere üç kez Emmy Ödüllerine aday gösterildi ve ayrıca tiyatro alanındaki başarılar için verilen iki Tony Ödülü aldı.