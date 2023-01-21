Nevşin Mengü, Kuran-ı Kerim'i yakan kişinin 'suçlarını' yazdı: Irkçılar, nerede olursa olsun genelde böyle dengesiz, sorunlu tipler

Gazeteci Nevşin Mengü, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın 24 yaşındaki bir erkeğe yüzlerce mesaj attığını ve ısrarla takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. Mengü, Paludan'ın işlediği suçlar nedeniyle avukatlık lisansı ve sürücü lisansının da askıya alındığını ifade ederek, "Irkçılar, nerede olursa olsun genelde böyle dengesiz, sorunlu tiplerden çıkıyor. Kıssadan hisse ırkçılık kötüdür" diye yazdı.

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Yaşanan olaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden Paludan hakkında bilgiler açıkladı. Mengü, Danimarka vatandaşı olan Paludan'ın Danimarka'da ırkçı bir parti kurduğunu ve girdiği seçimde yüzde 1 oy aldığını söyledi. Mengü'nün açıklamasına göre Paludan, ırkçılık ve nefret suçu nedeniyle 2 aylık da hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşin Mengü, şunları yazdı:

"İsveç'te Kuran yakma eylemini gerçekleştiren Rasmus Paludan aslında Danimarka vatandaşı. Danimarka'da ırkçı bir parti kurmuşluğu, seçime girip anca yüzde 1 almışlığı var. Irkçılık ve nefret suçu nedeniyle 2 aylık da hapis cezasına çarptırılmış.

İşlediği suçlar nedeniyle avukatlık lisansı ve sürücü lisansı da askıya alınmış, dengesiz, manyak bir tip. Irkçılar, nerede olursa olsun genelde böyle dengesiz, sorunlu tiplerden çıkıyor. Kıssadan hisse ırkçılık kötüdür

Rasmus Paludan daha önce de 24 yaşındaki bir erkeği stalkladığı, yüzlerce mesaj attığı, ısrarla takip ettiği için uzaklaştırma cezası almış"