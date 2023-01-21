Erdoğan'ın Bursa mitinginde Sinan Ateş'in yakınları pankart açtı

Geçen ay öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in yakınları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde pankart açarak eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in memleketi Bursa'da miting yaptı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Ateş'in yakınlarının pankart açarak adalet talep etti.

Pankartların polisler tarafından indirildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayetiyle alakalı olarak, aradan geçen yaklaşık bir aya rağmen henüz açıklama yapmadı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'li Bülent Arınç, konu hakkında "Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş" açıklamasını yapmıştı.