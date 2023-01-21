Tapulu arazilerine el konulan Hürriyet Köylüleri, Erdoğan'ın mitingine alınmadı!

Karacabey belediyesi tarafından tapulu arazilerine el konulan Hürriyet Köyü sakinleri, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptığı mitinge katılmak istedi. Pankartlarındaki yazıları gerekçe gösterilerek miting alanına alınmayan köylüler, Fomara Meydanı'nda açıklama yaptı.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe, "Buradan tekrar il yönetimine sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimata uyulmasını, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın 'bu köylülerin buralarda hakları yoktur, tarımla uğraşmayan kitlelerdir' gibi saçma sapan açıklamalarını kınıyoruz çünkü biz 201 hane çocukları ve torunlarıyız" dedi.

"BİZİ MİTİNG ALANINA ALMADILAR"

Efe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karacabey ilçe Başkanı sayın Ali Özkan, Hürriyet köylüsünün kendisinden memnun olduğunu söylemektedir. Yalan söylemektedir. Bizler o köyün sahipleri ve çocuklarıyız. Sayın Ali Özkan, Cumhurbaşkanı’na isyan etmektedir. Cumhurbaşkanı kararını dinlemeyen, Valilik kararını dinlemeyen, mahkeme kararını dinlemeyen sayın Ali Özkan’a tekrar sesleniyoruz; yasaları kendi lehine çekip buraları satman doğru değildir. Madem yasalara uyuyorsun o zaman Valilik kararına da uy. Valilik muvafakat verilirse topraklarımızı Hürriyet köylülerine geri vereceğini söyledi. Sayın Özkan, Valiliğe de Cumhurbaşkanı’na da karşı geliyorsun.”

Kaynak: ANKA