Sanki yer yarıldı içine girdi: Otizmli İbrahim Ay'dan 3 yıldır haber alınamıyor

Sinop'ta 2020 tarihinde kaybolan 5 yaşındaki otizmli İbrahim Ay'dan 3 yıldır haber alınamıyor. Arama çalışmalarında sonuç çıkmazken İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim’den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı." dedi.

Sanki yer yarıldı içine girdi: Otizmli İbrahim Ay'dan 3 yıldır haber alınamıyor

Olay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan 2020 tarihinde meydana geldi. Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.

"ÇALIŞMALARIN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim’den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. İbrahim’in bulunmasını istiyoruz. Arama çalışmalarının sıklaştırılmasını istiyoruz. Geçen hafta bir ekip geldi çalışma yaptık. Fakat günler geçtikçe arama çalışmaları azalıyor. Biz bu çalışmaların sıklaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

İHA

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