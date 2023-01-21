Ehliyetsiz sürücü tıra çarptı: Arkadaşının cesediyle yola devam etti!

Korkunç olay Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Tıra çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti. Arka koltukta oturan B.Ö.’nün de bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi.

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Ehliyetsiz sürücü tıra çarptı: Arkadaşının cesediyle yola devam etti!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü A.K.’nin (16) idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile otomobilin tavanı yerinden sökülürken, A.K. yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Uyanık Sokak üzerinde durdu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelerde sürücü A.K. hafif yaralanırken sürücünün yanında oturan Y.C.U.’nun (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Arka koltukta oturan B.Ö.’nün de bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi.

Haberi alarak olay yerine gelen Y.C.U.’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Y.C.U.’nun cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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