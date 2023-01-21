Hakan Ural’dan tepkilere yanıt: Bunların derdi Tayyip beyin kurduğu memleket

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Çevre ve Medya" söyleşisine konuşmacı olarak çağırılması tepki çeken Hakan Ural, “Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” dedi.

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Hakan Ural’dan tepkilere yanıt: Bunların derdi Tayyip beyin kurduğu memleket

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, "Çevre ve Medya Üzerine" konu başlıklı söyleyişine konuşmacı olarak çağırılan Hakan Ural, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Yeniçağ’dan Tolga Şahin'in haberine göre, Ural, bakanlık çalışanlarının da "Kendimizi aşağılanmış hissettik" diyerek tepki gösterdiği konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yazılanlar eleştiri boyutunda kalmıyor. Hakarete varıyor. İnsanın anasına, babasına bile sövüyorlar. Bu cenahın karşıt görüşlere karşı tutumu hep böyle. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Halbuki ideolojik farklılıklar zenginliklerimizdir. Eleştiri elbet olacak ancak hakaret ediyorlar.

Ben ortaokul 2 terkim kendimi bu kadar geliştirdiysem. Şu an gençler ellerindeki imkanlarla kendilerini ne kadar geliştirebilir. Ben buna vurgu yapmak istedim.

Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna.

Benim yıllara dayanan kariyerim pek çok kişide yok. Kadir abi bile tercih etmediği için yok. Bir tek Cüneyt Arkın’da vardı. Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Bunlar Tayyip beyin kurduğu, yarattığı memleketi sevmiyor.”

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