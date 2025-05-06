Nevşehir'de Otomobil Tarlaya Devrildi, 3 Kişi Yaralandı
Nevşehir'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın içindeki 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 06 DMF 936 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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