Nevşehir'de Otomobil Tarlaya Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K. idaresindeki 06 DMF 936 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA