Bursa'da 8 Yıl Cezası Bulunan Şüpheli Tutuklandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kadın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan Gamze U.’yu (26) kırsal Maden Mahallesinde yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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