Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Üniversite Kampüsünde Görüntülendi

Nesli tükenmekte olan vaşak Tokat’ta ortaya çıktı. Aç kaldığı için şehre indiği düşünülen vaşak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerleşkesinde görüldü.

Son Güncelleme:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yerleşkesinde nesli tükenmekte olan bir vaşak görüldü.

Genellikle dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanarak beslenen bu yırtıcı hayvanın, aç kaldığı için şehre kadar geldiği tahmin ediliyor.

Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Üniversite Kampüsünde Görüntülendi - Resim : 1

Yerleşkedeki öğrenciler tarafından fark edilen vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre yemek arayan vaşak daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Üniversite Kampüsünde Görüntülendi - Resim : 2

Samsun’da Vaşak Yavrusu BulunduSamsun’da Vaşak Yavrusu BulunduGüncel
Nesli Tükenmek Üzere, Eskişehir'de görüntülendi!Nesli Tükenmek Üzere, Eskişehir'de görüntülendi!Yaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Tokat
Son Güncelleme:
AKP Kurucusu ve Eski Vekil Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün Gözaltına Alınmasına Tepki AKP Kurucusu Eski Vekilden Nevşin Mengü Tepkisi
42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu 42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu
İzmir'in En Güzel İlçesi Belli Oldu! Gezi Listenizde Yer Vermelisiniz İzmir'in En Güzel İlçesi Belli Oldu! Gezi Listenizde Yer Vermelisiniz
Sınırda Yakalanan Yavru Maymunların Yeni Yuvası Belli Oldu! İsimleri Anketle Belirlenecek İşte Kaçak Yavru Maymunların Yeni Yuvası!