Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Üniversite Kampüsünde Görüntülendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yerleşkesinde nesli tükenmekte olan bir vaşak görüldü.

Genellikle dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanarak beslenen bu yırtıcı hayvanın, aç kaldığı için şehre kadar geldiği tahmin ediliyor.

Yerleşkedeki öğrenciler tarafından fark edilen vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre yemek arayan vaşak daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA