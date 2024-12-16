Sınırda Yakalanan Yavru Maymunların Yeni Yuvası Belli Oldu! İsimleri Anketle Belirlenecek

Kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmak üzere sınırda yakalanan Makak maymunlarının yeni yuvası belli oldu. 2 aylık 3 yavru, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ekiplerine teslim edildi.

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2 aylık 3 yavru makak maymunu, Habur Sınır Kapısı’nda kamyonet kasasında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulurken gümrük memurları tarafından yakalanmıştı. 3 makak maymunu yavrusunun yeni yuvası Gaziantep Doğal Yaşam Parkı oldu.

Sınırda Yakalanan Yavru Maymunların Yeni Yuvası Belli Oldu! İsimleri Anketle Belirlenecek - Resim : 1

İSİMLERİNİ ZİYARETÇİLER BELİRLEYECEK

Doğal Yaşam Parkı’nda karantina sürecine alınan yavru maymunlar, veteriner hekimler tarafından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Maymunların isimleri, yapılacak anketle Gaziantepliler ve Doğal Yaşam Parkı ziyaretçileri tarafından belirlenecek.

Sınırda Yakalanan Yavru Maymunların Yeni Yuvası Belli Oldu! İsimleri Anketle Belirlenecek - Resim : 2

“HALSİZ VE BİTKİN DÜŞMÜŞLERDİ”

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yeni üyeleri için şunları söyledi: 3 yavru maymunda ileri derecede sıvı kaybı vardı. Tüm kontrolleri, kan tahlilleri yapıldı. Hayvanlarda sıvı kaybı ile beraber vitamin-mineral eksikliği tespit edildi. Halsiz ve bitkin düşmüşlerdi. Kendilerini belli bir süre yoğun bakım ünitelerinde beklettik. Yoğun bakım ünitelerinde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra şu anda karantina kafeslerine alındı.

Özsöyler, adaptasyon sürelerinin bittikten sonra maymunların normal yaşayacakları alanlara alınacağını belirtti.

Sınırda Yakalanan Yavru Maymunların Yeni Yuvası Belli Oldu! İsimleri Anketle Belirlenecek - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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