Samsun’da Vaşak Yavrusu Bulundu

Türkiye’nin birçok bölgesinde ender rastlanan bir tür olan ve kediye benzerliği ile bilinen vaşak yavrusu, Samsun’un Havza ilçesinde ilk defa görüldü. 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman, ailesiyle birlikte gittiği Erikbelen Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 15 günlük olduğu düşünülen bir vaşak yavrusunu bularak, yavrunun güvenli bir şekilde doğaya kazandırılması için gereken adımları attı.

Kaan Eren Yaman, ailesiyle birlikte gittiği Erikbelen Mahallesi’ndeki ormanda çalılıklar arasından gelen ince sesleri duydu. Çalılıklar arasında vaşak yavrusunu bulan Yaman, vakit kaybetmeden yavruyu güvenli bir şekilde taşıyarak Havza ilçesine götürdü.

Yaman, yavru vaşağı bulduktan sonra ilk iş olarak Havza Orman İşletme Şefliği’ni bilgilendirdi. Yetkililerin gelmesini beklerken, yavrunun hayatta kalabilmesi için büyük bir özen gösterdi. Kendi imkânlarıyla yavruya şırınga yardımıyla süt ve su veren Yaman, yavrunun bakımını geçici olarak üstlendi.

Yavru vaşak, kısa süre sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edilmek üzere Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi. Yetkililer, yavrunun sağlık durumunu kontrol ederek gerekli tedbirleri aldı ve onu en uygun ortamda rehabilite edilmek üzere ilgili merkeze yönlendirdi.

Yaman, yaşadığı bu sıra dışı deneyimi şu sözlerle ifade etti:

"Ağaçların arasında yürürken bir ses duydum. Sesin geldiği yeri araştırdığımda bu yavru vaşağı buldum. Onu yalnız başına görünce hemen yanımıza aldık ve Havza’ya getirdik. Burada ona süt ve su verdik, daha sonra da yetkililere haber verdik. Onlar da yavruyu bizden teslim alarak gerekli yerlere ulaştırdılar."

Kaynak: İHA