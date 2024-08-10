Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplan 431 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 431 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Suruç ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, 421'i saksılarda ekili 431 kök Hint keneviri ile 1 tabanca, 1 tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ö, H.Ö, A.A, Z.Ç. ve B.Ç'nin sorguları sürüyor.

Kaynak: İHA

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