Uyuşturucu Operasyonunda 262 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 262 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada A.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslar gözaltına alınırken ev içerisinde ve bahçede yapılan aramada 252 kök saksılara ekili halde kenevir bitkisi, 10 kök sökülerek kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA