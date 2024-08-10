Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü

Muş'ta, akaryakıt istasyonundaki otomobilin motor kısmından alevler çıktı. Hortumla su sıkılıp yangın tüpüyle müdahale edilen araçtaki yangın, büyümeden söndürüldü. Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Eski model otomobiliyle mola vermek için akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bir süre sonra yoluna devam etmek istedi. Otomobil hareket ettiği anda motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü, aracını tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için vitesi boşa alıp geri geri gitti. Akaryakıt istasyonu çalışanları da hortumla su sıkıp yangın tüpüyle müdahale etti. Sürücü ve istasyonda çalışanların çabasıyla yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay sırasında istasyonda yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA