Nedenini duyan hak verdi: 'Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın' dedi, bir anda soyunmaya başladı

Depremin vurduğu Hatay'da yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber sunucusu ilginç bir eylem yaptı. Kentteki sorunları dile getirdiğini ancak karşılık bulamadığını belirten sunucu, sesini duyurmak için canlı yayında soyundu.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da depremzedelerin zorlu mücadelesi devam ediyor. Kentte yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber sunucusu, canlı yayında ilginç bir protestoya imza attı.

CANLI YAYINDA SOYUNDU

Kentteki sorunları defalarca dile getirdiğini ancak karşılık bulamadığını belirten sunucu, sesini duyurabilmek için canlı yayında soyundu. O anları ekran başından takip edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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