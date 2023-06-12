Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısının tarihi belli oldu. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı toplantı 14 Haziran'da Beştepe'de yapılacak.

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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı 14 Haziran Çarşamba günü saat 09.00’da Beştepe'de yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacaktır."

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