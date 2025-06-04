Nazilli'de Acı Olay: Evlilik Hazırlığındaki Ambulans Şoförü Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesi, genç bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği trajik bir olayla sarsıldı. Kısa bir süre sonra dünyaevine girmeye hazırlanan ambulans şoförü Mustafa Erke, trenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, paramedik olarak görev yapan Erke, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin geçişi sırasında rayların üzerinde bulunuyordu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erke’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, genç sağlık çalışanının raylara yatarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatılırken, Erke’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYDI

Ambulans şoförü Erke’nin yolcu treni gelirken raylara yatarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Bu ay içinde düğün yapacağı öğrenilen Erke’nin kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve çalışma arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA