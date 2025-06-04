Kadın Hakları Videoları Çekiyordu... Ünlü Sosyal Medya Fenomeni, Annesinin Önünde Katledildi!

Bir milyondan fazla takipçisi olan 18 yaşındaki Pakistanlı sosyal medya fenomeni Sana Yusuf, İslamabad’daki evinde annesinin gözleri önünde kuzeni Umar Hayat tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadın hakları savunucusu genç kızın ölümü ülkede büyük yankı uyandırdı.

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Kadın Hakları Videoları Çekiyordu... Ünlü Sosyal Medya Fenomeni, Annesinin Önünde Katledildi!

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan 18 yaşındaki fenomen Sana Yusuf, 18. doğum gününde evine zorla giren kuzeni Umar Hayat tarafından öldürüldü. Emniyet yetkililerine göre, Hayat, annesinin gözleri önünde Sana’yı göğsünden iki el ateş ederek öldürdü. Hayat, cinayeti “gururunun incindiğini” öne sürerek işlediğini itiraf etti ve saldırıdan 20 saat sonra tutuklandı.

Kadın Hakları Videoları Çekiyordu... Ünlü Sosyal Medya Fenomeni, Annesinin Önünde Katledildi! - Resim : 1

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın eğitimi gibi konularda paylaşımlar yapan Sana, son Instagram paylaşımında doğum günü pastasını keserken objektiflere gülümsemişti.

Kadın Hakları Videoları Çekiyordu... Ünlü Sosyal Medya Fenomeni, Annesinin Önünde Katledildi! - Resim : 2

Afganistan sınırına yakın bir kasabadan İslamabad’a gelen genç fenomenin ölümü, Pakistan’da şok ve üzüntü yarattı. Kadın ve insan hakları örgütleri, cinayetin Pakistan’daki kadınların maruz kaldığı tehlikelere dikkat çektiğini vurguladı.

Kadın Hakları Videoları Çekiyordu... Ünlü Sosyal Medya Fenomeni, Annesinin Önünde Katledildi! - Resim : 3

Benzer şekilde, 2016’da kadın hakları savunucusu fenomen Qandeel Baloch da kardeşi tarafından öldürülmüş ve katil üç yıl sonra ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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