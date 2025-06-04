İtalya'nın Türkiye'den Aldığı Kuru İncirde 'Zehir'

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan gıda güvenliğine ilişkin devletlerin çalışmaları sürerken, Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) pek çok ürün yer alıyor. Bunların arasında Türkiye’den gönderilen ürünler de sık sık kendisine yer bulurken, bu ürünlerden en çok rastlananı ise kuru incir oldu.

Son olarak İtalya’nın Türkiye’den aldığı kuru incirlerde okratoksin tespit edildiği bildirildi.

Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumda, kuru incirlerdeki riskin ‘ciddi’ olduğu kaydedildi.

Kuru incirlerde yapılan kontrollerin güçlendirilmesine karar verilirken, ürünler için ‘resmi gözaltı’ kararı verildi.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A, Aspergillus ve Penicillium cinsi küfler tarafından üretilen zehirli bir bileşiktir. Gıdalarda sıkça karşılaşılan bu toksin, özellikle tahıllar, kuru meyveler, kahve, üzüm ürünleri (şarap ve üzüm suyu), kakao, baharatlar ile bu ürünleri tüketen hayvanlardan elde edilen süt ve et ürünlerinde bulunabilir. Serin ve nemli olmayan ortamlarda uygun şekilde saklanmayan gıdalarda okratoksin gelişimi daha kolay olur.

BÖBREK HASARINA YOL AÇABİLİYOR

İnsan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan okratoksin A, özellikle böbrekler üzerinde toksik etkiye sahiptir ve uzun süreli maruziyet, kronik böbrek hasarına yol açabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, karaciğer üzerinde zararlı etkiler gösterebilir ve potansiyel olarak kansere neden olabileceği düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "insanlar için muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılmıştır. Okratoksin A'dan korunmak için gıdaların doğru koşullarda saklanması, küflenmiş ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapılması önem taşır.