NATO Zirvesi'ne Togg Damgası: Özel Üretim Limuzinler Göreve Hazır
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un 8 kişi kapasiteli limuzin modeli özel olarak üretildi. Kırmızı-beyaz renkleriyle dikkat çeken tam elektrikli 10 araç, zirve boyunca devlet başkanları, yabancı delegasyonlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protokol taşımalarında ulaşım hizmeti verecek.
Türkiye, ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde dünya liderlerini yerli ve milli teknoloji hamlesi Togg ile karşılamaya hazırlanıyor.
Dev zirve içib 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.
PROTOKOL YOLUNDA TOGG DÖNEMİ
Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.
Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.
Kaynak: DHA