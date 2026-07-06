NATO Zirvesi'ne Togg Damgası: Özel Üretim Limuzinler Göreve Hazır

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Türkiye, ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde dünya liderlerini yerli ve milli teknoloji hamlesi Togg ile karşılamaya hazırlanıyor.

Dev zirve içib 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

PROTOKOL YOLUNDA TOGG DÖNEMİ

Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Kaynak: DHA