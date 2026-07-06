Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’ın Yargılandığı Casusluk Davasında Sıcak Saatler

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve danışman Necati Özkan'ın yargılandığı 'siyasal casusluk' davasının ikinci duruşması Silivri'de başladı. Duruşmanın ilk saatlerinde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, askeri ve siyasal casusluk şüphesine yönelik somut delillerin korunması gerekçesiyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

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Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’ın Yargılandığı Casusluk Davasında Sıcak Saatler
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Türkiye siyasetinin ve kamuoyunun yakından takip ettiği kritik yargılamada sıcak dakikalar yaşanıyor.

Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, siyasi danışman ve kampanya direktörü Necati Özkan ile Hüseyin Gün’ün yargılandığı 'siyasal casusluk' davasının ikinci duruşması Silivri Cezaevi yerleşkesinde başladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen davada ilk hamle savcılıktan geldi.

SAVCIDAN 'TUTUKLULUĞA DEVAM' TALEBİ

Duruşma savcısı, mahkemenin başlamasıyla birlikte tutukluluk incelemesine yönelik ara mütalaasını sundu.

Savcılık ara mütalaasında, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328/1 maddesi uyarınca 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: DHA

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İBB Ekrem İmamoğlu Merdan Yanardağ
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