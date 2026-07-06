Sağanak Yağmur İstanbul'a Geri Dönüyor: Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı

İstanbul'da 4 Temmuz günü etkili olan ve kent yaşamını olumsuz etkileyen sağanak yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 ve 10 Temmuz için İstanbul'u uyardı. Yağışlı havalar ülke genelinde de kendisini gösterecek.

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Sağanak Yağmur İstanbul'a Geri Dönüyor: Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşüş göstererek mevsim normallerine, yer yer ise normallerin altına inmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

MGM'nin paylaştığı tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış görülecek.

MGM İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış bekleniyor. Kentte 4 Temmuz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşanmış, ulaşımda aksamalar meydana gelmişti.

YAĞIŞLI HAVA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de ise rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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