Narin'in Tutuklanan Amcası İçin Yeni Karar

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, Narin'in tutuklu amcası hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amca Salim Güran'ın, Bağlar Kaymakamlığı’nca görevinden açığa alındığı kaydedildi. Mevzuat gereği ilçe idare kurulu kararıyla tutukluğundan dolayı açığa alınıp birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

19 gün boyunca aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde içi taşla dolu ve üstü otla kaplı bir çuvalın içinde bulunmuştu. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınmış, 3'ü serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Tavşantepe Mahallesi'nden Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini yok etmesi karşılığında kendisine 200 bin lira teklif ettiğini itiraf etmişti. İtirafçı Bahtiyar, aracından aldığı çuval ile Narin’i Eğertutmaz Deresi yakınına gömdüğünü ve üzerini de 15-20 kg ağırlığında taş ile örttüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem