Batman'da Yangın Paniği! 3 Araç Alevlere Teslim Oldu

Batman'da site bahçesinde park halinde olan üç araç alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Batman'da Yangın Paniği! 3 Araç Alevlere Teslim Oldu

Batman'da Hasankeyf yolu üzerindeki Engin Yapı Konutları sitesinin bahçesinde park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki otomobil ile hafif ticari araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçların kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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