Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı. trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da Erenler Mahallesi Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda; M.B idaresindeki otomobil, önce H.Ç. yönetimindeki otomobile, ardından M.E.T.'nin kullandığı halk otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA