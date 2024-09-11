Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı. trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da Erenler Mahallesi Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda; M.B idaresindeki otomobil, önce H.Ç. yönetimindeki otomobile, ardından M.E.T.'nin kullandığı halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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