Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da Erenler Mahallesi Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda; M.B idaresindeki otomobil, önce H.Ç. yönetimindeki otomobile, ardından M.E.T.'nin kullandığı halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA