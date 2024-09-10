Narin'den Sonra Şimdi de 2 Yaşındaki Bebek... 'Üvey Babası İstismar Etti' İddiası

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına tepkiler gelmeye devam ederken Türkiye bir de Tekirdağ'dan gelen haber ile sarsıldı. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, X hesabından Tekirdağ Malkara'da 2 yaşında bir bebeğin üvey babası tarafından istismara maruz bırakıldığını ve bebeğin entübe edilerek durumunun ağır olduğunu yazdı.

'VAHİM DURUMUN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ'

Özkan'ın paylaşımları şöyle:

"Tekirdağ Malkarada üvey baba tarafından gerçekleşen istismar sonucunda 2 yaşında çocuğun entübe edildiği be durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Tekirdağ koordinatörlerimiz ve Avukatlarımız bu vahim durumun peşine düştüler. Çok üzgün ve öfkeliyiz.

Tekirdağ Malkarada 2 yaşındaki çocuk ile ilgili gelen ihbar ve bilgileri resmi kurumlara avukatlarımız bildirimde bulunuyorlar. Çocuğun daha öncede hastaneye geldiği iddiaları dahil olmak üzere gelen tüm iddiaları resmi makamlara iletip bu vahim durumun incelenmesini istiyoruz."

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org