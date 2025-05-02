Narin Davasının 3'üncü Duruşması Başladı! 15 Sanık Hakim Karşısında... Adalet Arayışı Sürüyor

Türkiye’nin yüreğini yakan minik Narin’in cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı. Savcının mütalaada 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ettiği 3’ü çocuk 15 sanık adliyeye getirildi.

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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yeni davanın 3'üncü duruşması 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, üçüncü kez hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi.

Narin Davasının 3'üncü Duruşması Başladı! 15 Sanık Hakim Karşısında... Adalet Arayışı Sürüyor - Resim : 1

2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Narin Davasının 3'üncü Duruşması Başladı! 15 Sanık Hakim Karşısında... Adalet Arayışı Sürüyor - Resim : 2

2 DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edilmişti. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirilmişti.

17'nci Asliye Mahkemesi'nde 14 Nisan’da görülen davanın ilk duruşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları da davaya katılmıştı.

Narin Davasının 3'üncü Duruşması Başladı! 15 Sanık Hakim Karşısında... Adalet Arayışı Sürüyor - Resim : 3

25 Nisan'da görülen 2'nci duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli toplam 7 kişi tanık olarak dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talep etmişti.

2 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. Duruşmanın ardından savcı, sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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