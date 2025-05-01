Narin Güran Davasında 3. Duruşma Yarın! 15 Kişiye Hapis Talebi… Adalet Arayışı Sürüyor

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde 15 sanığın yargılandığı ‘suçluyu kayırma’ davasının üçüncü duruşması yarın Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Şüpheliler yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

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Narin Güran Davasında 3. Duruşma Yarın! 15 Kişiye Hapis Talebi… Adalet Arayışı Sürüyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı ‘suçluyu kayırma’ davasının üçüncü duruşması yarın Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılmıştı, aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, mahkeme Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Narin Güran Davasında 3. Duruşma Yarın! 15 Kişiye Hapis Talebi… Adalet Arayışı Sürüyor - Resim : 1

TANIKLAR DİNLENDİ

Ana davanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlılarına yardım ettikleri gerekçesiyle aralarında aile üyeleri, tanıdıklar ve bir işçinin de bulunduğu 15 kişi hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlamıştı. 6’sı tutuklu 15 sanığın bulunduğu dava dosyası da asıl dava dosyası ile birleştirilmişti.

Narin Güran Davasında 3. Duruşma Yarın! 15 Kişiye Hapis Talebi… Adalet Arayışı Sürüyor - Resim : 2

2 MAYIS’A ERTELEMİŞTİ

17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında 5 jandarma ve 2 elektrik personeli olmak üzere 7 tanık dinlenmişti. Savcı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere süre istemiş, mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs’a ertelemişti.

6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı ‘suçluyu kayırma’ davasının üçüncü duruşması yarın Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Narin Güran Davasında 3. Duruşma Yarın! 15 Kişiye Hapis Talebi… Adalet Arayışı Sürüyor - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda 8 Eylül’de çalılıklarla gizlenmiş, üzerine ağır taşlar konmuş halde bir dere yatağında ölü bulunmuştu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, minik kızın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

28 Aralık 2024’te görülen duruşmada mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, cesedin taşınmasına yardım ettiğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

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Kaynak: DHA

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