Narin Cinayetinde 'Şahin Gözü' Detayı: İtirafçının Evi Dahil Her Şeyi Kaydetmiş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin'in katledilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca muhtar Salim Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

ŞAHİN GÖZ KAMERA DETAYI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yeni görüntüler var" açıklaması sonrası gözler o kamera kayıtlarına çevrildi. Tunç'un "Elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor" dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği bilgisine ulaşıldı.

24 SAAT GÖZETLEME

Tavşantepe Köyü'ne yakın askeri üs bölgesindeki Şahin Gözü kameralarının Narin Güran'ın evinin yanı sıra itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu yerleri gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık köye 2 kilometre uzaklıkta yer alan kameraların 20 kilometrelik bir alanı kontrol ederek 24 saat boyunca gözetleme yapabildiği vurgulandı.

İKİ KİŞİ KİMDİ?

Öte yandan Şahin Göz kamera kayıtlarına bakılarak Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi. Bahtiyar'dan biraz daha uzak bir bölgede tespit edilen iki kişinin kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Sabah