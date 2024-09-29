Sedat Peker Parti mi Kuruyor? ‘Devlet Bilgilendirildi’

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, son günlerde sosyal medyada dile getirilen ve Sedat Peker'in yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlandığına yönelik iddiaların gerçeği 'şu an' için yansıtmadığını duyurdu.

Ersan Bakır 'Halkın Sesi Partisi' adlı oluşumun da müvekkiliyle ilgili olmadığını belirtti.

“HALKIN SESİ PARTİSİ’NİN SEDAT PEKERLE BİR İLGİSİ YOK”

Ersan Bakır'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan "Halkın Sesi Partisi" isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.”

“DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARINI DA BİLGİLENDİRDİK”

Vatandaşları kurulan partiyle ilgili de uyaran Barkın, “Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir” İfadelerini paylaştı.