Arka Sokaklar’da ‘Sedat Peker’ Göndermesi

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın bir bölümünde, Sedat Peker’e gönderme yapıldı. 3 yıl önce kamera karşısına geçer Youtube’da yayımladığı videolarda birtakım itiraflarda bulunan Sedat Peker, o döneme damga vurmuştu.

Kanal D’de Arka Sokaklar’ın bir bölümünde de benzer bir kurgu işlendi. Dizideki Tevfik Moralı karakteri, yurt dışına kimin yardımıyla kaçtığını söylerken, aynı zamanda tutuklu bulunan Mesut komiser, Hüsnü başkomiser ve Rıza Soylu’nun haksız yere gözaltına alındığını açıklıyor. Dizideki Sedat Peker göndermesi sosyal medyadaki kullanıcıların da ilgisini çekti.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, geçmişte iyi ilişkileri olduğu iktidar ile arası açılmış, diğer bir suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın serbest bırakıldığı dönemde hakkında yakalama kararı çıkmadan önce yurt dışına çıkmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Sedat Peker, 10 videoluk bir seri yaparak, devlet-mafya ilişkisine karşı bazı itiraflarda bulunarak, birçok siyasi, iş insanı ve tanınmış kişileri ifşa etmişti. Peker, 2023 yılındaki genel ve cumhurbaşkanı seçimlerinden önce bazı itiraflarda bulunacağını söylese de 2 yıldır sessizliğini koruyor.

Peker’in ifşa ettiği isimler arasında, eski başbakan Binali Yıldırım ve oğlu, Yıldırım Demirören, İhlas CEO’su Rasim Kaan Aytoğlu, eski içişleri bakanı Süleyman Soylu gibi isimler yer almıştı. Peker, Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu sevkiyatlarına ve Paramount Hotel’e giden siyasilere, iş insanlarına ve yeraltı dünyasından ünlü isimler olduğunu da söylemişti. Peker ayrıca Yalıkavak Marina’nın Mübariz Mansimov’dan zorla alınıp ‘derin devlet’ olarak bilinen Mehmet Ağar’a verildiğini de söylemişti. Peker, kendi işlediği suçun itirafında ise Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırıyı organize ettiğini söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem