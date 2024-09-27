Narin Cinayetinde Tüm Dengeleri Değiştirecek Gelişme! Olay Yerindeki Hiç Bilinmeyen İki Kişi Kim?

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolup 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında, bir çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Güran ailesinden birçok isim tutuklu bulunurken, olayla ilgili bir bilgi daha gün yüzüne çıktı.

Nevzat Bahtiyar’ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti. Bu görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağına yakın bölgede kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde olduğu izlenen görüntülerden tespit edilmişti. Bu tespitin ardından dere yatağını ve köyün çevresindeki sulu arazileri gören askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtları ikinci kez büyütülerek izlendi.

GÖRÜNTÜLER ÇÖZÜLÜNCE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranda saniye saniye izlenen, dondurularak büyütülen görüntülerdeki detaylarda, bir ayrıntının daha ortaya çıktığı belirlendi. Olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olmadığı, 2 kişinin daha cesedin gizlendiği sazlıkların olduğu bölgede görüldükleri tespit edildi.

Bu kişilerin Güran ailesinden mi yoksa Nevzat’ın yakınları olup olmadığı bilinmezken, görüntüler bir bütün olarak harici hard diske aktarıldı. Kapalı mühürlü bir zarf içinde TÜBİTAK’a gönderildi. Burada oluşturulacak 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından görüntülerin çözümü yapıldıktan sonra Nevzat’ın dere yatağındaki olduğu saatte kendisine yakın noktada yer alan iki kişinin de açık kimlik bilgileri tespit edilecek.

Kaynak: Sözcü