'Narin Cinayetinde İlk İtiraf' İddiası: Amca Cesedi Çuvalla Bana Verdi

Diyarbakır'da 19 gün aranan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Narin cinayetinde ilk itirafın geldiği iddia edildi.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu.

Gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini belirten Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."

ANNE, BABA, AĞABEYLER GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi.

AĞABEY YENİDEN GÖZALTINDA

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

'CESEDİ BANA VERDİ'

Narin'in öldürülmesine ilişkin ilk itirafın geldiği iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.