Narin Cinayetinin Sırrı Silinen Mesajlarda Mı? Anne İçin Çarpıcı İddia!

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyuran Bakan Ali Yerlikaya'nın aileye başsağlığı dilememesi ise dikkat çekti.

AMCA TUTUKLANDI

Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde amcası ve Tavşantepe muhtarı Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran, çıkarıldığı mahkemece kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Amca Güran’ın aracındaki bulgular, Narin’in DNA’sı ile eşleşmişti.

MESAJ VE ARAMA KAYITLARI YOK

Narin'in cinayetiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın telefonunda yapılan ilk incelemede telefonundaki tüm WhatsApp mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti.

TELEFONU ÇEKMEMİŞ!

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Salim Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

WHATSAPP MESAJLARINI NEDEN SİLDİ?

Amca Güran, telefonundaki mesajları ve görüşmeleri neden sildiği sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim. Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirmiştim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü arama kayıtlarını sildim.

Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. 'Tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim. Kayıtları silmekle kötü yapmışım."

'ANNE DE MESAJLARI SİLDİ' İDDİASI

Sabah'taki haberde anne Yüksel Güran'ın da mesajları sildiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise silinen mesajların peşine düştüğü kaydedildi.

SİLİNEN MESAJLAR İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, WhatsApp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi. Mesajlar, amcanın Narin ortadan kaybolmadan ve kaybolduktan sonra kimlerle ne konuştuğunu ortaya çıkaracak

WhatsApp'ın merkezinden bu talebe cevap gelmesinin ise zaman alabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.