Narin Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Bugün: Sanıklar Adliyeye Getirildi

Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Davada bugün karar çıkması bekleniyor.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Narin Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Bugün: Sanıklar Adliyeye Getirildi - Resim : 1

Karar çıkması beklenen, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Saat 09.00'da başlayacak olan duruşmada, alana giriş-çıkışlar polis kontrolünde olurken, alana girmek isteyenler ise üst aramasından geçirilecek.

Narin Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Bugün: Sanıklar Adliyeye Getirildi - Resim : 2

RTÜK'ten Narin Güran Duruşması Öncesi UyarıRTÜK'ten Narin Güran Duruşması Öncesi UyarıGüncel

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Kaynak: DHA

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