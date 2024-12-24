Narin Güran Cinayetinde Davasında Yeni Gelişme: Aile Meclisi Görüntüleri Deşifre Edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni bir gelişme meydana geldi. Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, aile bireylerinin toplantı görüntüleri Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmeye alınmıştı. Görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlandı.

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Narin Güran Cinayetinde Davasında Yeni Gelişme: Aile Meclisi Görüntüleri Deşifre Edildi

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

RAPOR MAHKEMEDE

Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne göndermişti.

Görüntüyü deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya da gönderen mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedilmişti:

"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçeye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçeye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçeye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."

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Kaynak: AA

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