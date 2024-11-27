Naci Görür'den Bitlis Depremi Sonrası İlk Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis’in İçlikaval- Hızan bölgesinde art arda 4,3 büyüklükte depremler oldu. Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 şubat depremlerinin etkisi. "

Kaynak: Gerçek Gündem