Naci Görür 'Demiştik' Dedi, Adana İçin Bir Kez Daha Uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, depremin meydana geldiği fay zonunun 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.

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Naci Görür 'Demiştik' Dedi, Adana İçin Bir Kez Daha Uyardı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ADANA İÇİN ÇAĞRI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, depremi üreten Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonuna dikkat çekti. Bu fay zonunun 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide olduğunu kaydeden Görür, "DAF 6 Şubat depremlerinde stres yükledi, depremler olabilir demiştik" ifadelerini kullandı.

Görür, deprem dirençli bir Adana kurulması uyarısında bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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