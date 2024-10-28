Sahte Plakalı Kamyonu Sürerken Yakalanan Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı

Bilecik'te Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe çıkartılmaması gereken aracın trafikte seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bilecik-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan araç Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durduruldu. Araçta yapılan incelemede araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, araç üzerinde bulunan plakanın araca ait olmadığı ve aracın tescilsiz olduğu tespit edildi. Araç otoparka çektirilerek, trafikten men edildi. Araç sürücüsü hakkında ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Başka araca ait tescilli plakayı kullanmak (sahte plaka), adli mercilerce sürücü belgesine geçici olarak el konulmasına rağmen araç kullanmak suçundan olmak üzere toplamda 45 bin 174 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA