Naci Görür Ateş Püskürdü: Söyleyen Haddini Bilmeli

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından isyan etti. Görür, "Şan, şöhret için etrafa laf yetiştirenlere sesleniyorum" diyerek paylaştığı açıklamada, "Sosyal medyada bilim yapılmaz. Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyende haddini bilmeli" ifadelerini kullandı.

Naci Görür Ateş Püskürdü: Söyleyen Haddini Bilmeli

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bazı yorumlara tepki gösteren Naci Görür, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından, "Sevgili arkadaşlar, kimseyi üzmek kırmak istemiyorum ama şunu bilin. X’te, sosyal medyada bilim yapılmaz, o bilim dalında eğitim almamışsan, ihtisasın yoksa söylediklerin soru işaretlidir. Medyada deprem ulu orta konuşulmaz, tahmin yürütülmez" dedi.

Görür şöyle devam etti:

"Size bir şey daha söyleyeyim. Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyende haddini bilmeli. Herkes bizden bilgili, becerili daha iyi olabilir. Bu bizi sevindirir ama bu iyilik sana bana göre olmaz. Evrensel ölçüde niteliği, üretimi ve yayın, atıf bazında kabul görmüşlüğü ile olur. Şimdi şan, şöhret için etrafa laf yetiştirenlere sesleniyorum. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Herkese saygı duyar, kendimizden iyi görürüz. Bizim derdimiz sen bildin, ben bildim, ben daha iyiyim değil. Tek derdimiz insanlarım ölmesin. Onun için deprem dirençli kentler için çalışıyoruz. Derdi onu bunu vuruşturmak olanlar, o yanlış dedi, bu doğru dedi diye söyleyenler Lütfen beni takip etmesinler. Sevgiyle."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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