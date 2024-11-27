'Eski Milletvekili İntihar Girişiminde Bulundu' İddiası

TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin (76), çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sipahi'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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'Eski Milletvekili İntihar Girişiminde Bulundu' İddiası

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

'Eski Milletvekili İntihar Girişiminde Bulundu' İddiası - Resim : 1

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

'Eski Milletvekili İntihar Girişiminde Bulundu' İddiası - Resim : 2

'İNTİHAR GİRİŞİMİ' ŞÜPHESİ

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.

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Kaynak: İHA

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